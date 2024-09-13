Санкт-Петербург, 13 сентября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так как это оскорбляет чувства осетинского народа.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Птица и свинина считаются «грязными», «нечистыми» животными, и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции», — сказал Ватаев, слова которого приводятся в Telegram-канале общественного движения.

По его словам, осетинские пироги имеют сакральное значение — тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Он подчеркнул, что маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами.

Как передавало ИА Регнум, в августе Высший совет осетин обратился с заявлением в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева «за оскорбление чувств пострадавших в бесланской трагедии» и лишить его государственных наград.

В частности, в интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) дизайнер высказался о деятельности ассоциации «Матери Беслана» и других общественных организаций, возникших после теракта. По его словам, все они якобы «спекулируют на трагедии», считая произошедшее до сих пор актуальным.