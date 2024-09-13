Владикавказ, 13 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвинили в превышении должностных полномочий, сообщил 13 сентября глава региона Сергей Меняйло.

Татьяна Барыбина/пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС Сергей Меняйло

По данным правоохранителей, отметил Меняйло, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд госконтрактов в нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Говорить подробнее о деталях дела пока рано — сейчас во всём разбирается следствие. Однако хочу подчеркнуть: безусловно, противоправные действия должны пресекаться, — написал он в Telegram-канале.

Если факт совершения преступлений будет подтвержден, виновные понесут наказание, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая суд во Владикавказе арестовал главу Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева по уголовному делу о превышении полномочий. Речь идёт о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон ― Даргавс. По словам главы региона, нарушения выявили в рамках проверки использования земель, которую начали в этом году.