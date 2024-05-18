Владикавказ, 18 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Суд во Владикавказе арестовал главу Алагирского района Северной Осетии Германа Гагиева по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

алаг-ир.рф Герман Гагиев

«Ленинским районным судом Владикавказа в отношении главы АМС Алагирского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Об этом ходатайствовало следствие.

Гагиева заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как ранее передавало ИА Регнум, глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что Гагиева задержали сотрудники правоохранительных органов по делу о превышении полномочий. Речь шла о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги «Фиагдон ― Даргавс». По словам главы региона, нарушения выявили в рамках проверки использования земель, которую начали в этом году.