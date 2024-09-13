Москва, 13 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про ярославских дикобразов, трехколесное авто и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Горбатый кит

Центральный федеральный округ

В Москве пассажир такси увидел, как сидящий за рулем водитель решает билеты к экзамену в ГАИ. Пока пассажир смотрел, водитель успел ответить на три вопроса — и во всех трёх ошибся. «Тревожно», — комментирует «Мослента».

Тем временем по улицам Орла катается автомобиль, прозванный «куском машины». Он трехколесный: одно колесо впереди, два сзади. Его также обзывают «гоночной табуреткой» и «бардачком от фуры». По словам «Страноведа», такие машины используют в ряде стран для поездок по магазинам или на работу: «Пакет из магазина влезет — уже хорошо. К тому же парковать удобно». У нас они пока в диковинку.

«План надежный, как швейцарские часы»: именно такой пришел в голову брянской девушке, которая устроилась в магазин выдачи заказов. Она втихую забирала со склады товары: смарт-часы, духи, ювелирные изделия. Часть сдавала в ломбард, что-то оставила себе. Думала, никто не заметит, пишет «Брянский навигатор». Но не угадала.

«Ярослав Мудрый» обнаружил, что по дорогам Ярославской области стали кроме привычных лис и лосей шастать дикобразы. Впрочем, пока только один. Как оказалось, он сбежал из сафари-парка в одном из сел и отправился путешествовать по дорогам и лесам. Поймать его пока не получилось, и грибникам стоит готовиться к неожиданной встрече с очень большим ежом.

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» подсчитал, что у 42 петербургских кафе выявлена закупка некачественных продуктов: это с начала года. Скорее, цифра хорошая: она — статистическая погрешность, если оценивать в масштабах всего города, где число заведений общепита превышает 10 тысяч.

В стенах Новгородского университета из легендарного Садко сделали ихтиолога и палеонтолога. В специальной компьютерной игре он помогает игроку и объясняет, как ловить рыбу, а заодно показывает окаменелости с берегов озера Ильмень, удивляется «Новгородская летопись».

Жестокое убийство из-за музыки стряслось в Псковской области. Мужчина пришел к соседям, которые слишком громко ее слушали, и вышел, когда нанес проживавшей там паре удары ножом. Затем выкинул орудие преступления и свою одежду, сообщает «СЗФОшная». Идет следствие.

«ТопГан» предупреждает любителей осенних фотосессий, которые уже вот-вот «потянутся в леса и парки для высокохудожественного разбрасывания золотой листвы». Бросание листьев небезопасно. В опавших листьях на северо-западе страны живет свыше трехсот видов грибков, клещи, переносящие различные инфекции, и много других не очень приятных существ. Конечно, красота требует жертв, но в данном случае не очень оправданных.

Приволжский федеральный округ

В школьном туалете башкирской школы появились видеокамеры. Такое случается в разных местах, но здесь дирекция уверяет, что все сделали не только по закону, но и согласовали с родителями и надзорными органами. Тем не менее идет проверка. «Да что вы знаете о нарушении личного пространства», — шутит «Башкирский домовой».

Эпический провал допустил мужчина, который пришел в отделение уфимского ГИБДД, чтобы забрать авто со штрафстоянки. На входе его попросили выложить все вещи из карманов и заметили сверток с наркотиками. Мужчина попытался сбежать, но его быстро задержали. «Тупанул откровенно», — цитирует его слова канал «Уфа новости».

Танкер из Татарстана очень неловко прошел под мостом в Костроме и застрял. По словам ВТП, капитан не рассчитал габариты, рубка задела перекрытие моста и баржа остановилась. Никто из членов экипажа не пострадал, а движение по мосту и по воде не нарушилось. Пробок не возникло.

Южный федеральный округ

Краснодарский дедушка стащил целый ковер из магазина: скрутил его и вышел, не оплатив. Дальше интереснее. Дедушка пришел домой и понял, что ковер ему разонравился. Он порезал его на куски и выбросил. Дедушку нашли. Ущерб составил 48 700 рублей, сообщает «Типичный Краснодар». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Случай с ковром был каким-то внезапным порывом.

Там же в Краснодарском крае разрешили охоту на енотов. Многие возмущены, ведь еноты милые. Экологи не возмущаются и кивают на то, что еноты расплодились и наносят ущерб местной фауне, уже вытеснив из лесов обыкновенную белку и летягу, передает «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

Житель Дагестана согласился с идеей, что месть надо подавать холодной. Несколько лет назад над ним пошутил сосед. И вот только теперь гражданин напал на соседа и избил его — за те самые шутки. На шум потасовки и крики выбежали люди, вызвали скорую помощь и правоохранителей, знает «АиФ — Северный Кавказ».

Уральский федеральный округ

Уроженец Каменска-Уральского сменил фамилию на Майнкрафт. «Зачем? Ради бесплатных билетов на «Майнкрафт Шоу», — пишет «КП-Екатеринбург». Майнкрафту пятьдесят лет. По его словам, к смене фамилии друзья и близкие отнеслись положительно, с юмором.

На Ямале появилась новая огромная дыра глубиной в сорок метров. Их называют «ямальскими воронками». «Столица деревень» передает, что их происхождение не очень понятно. Если верить оленеводам, это был «взрыв не пойми чего».

Сибирский федеральный округ

Жительница Новосибирской области принесла в больницу сиденье от велосипеда и стала уверять, что это голова ее брата Сергея, который упал на дороге. Голова у него не только оторвалась, на ней еще и вывернуло губу, а нос оказался на затылке. Зато голова все еще дышит, поэтому нуждается в лечении. Врачи подыграли пациентке и пообещали вызвать «голове Сереги» хирурга и реаниматолога. Было ясно, что женщина находится в неадекватном состоянии. О ее дальнейшей судьбе неизвестно, грустит «Инцидент Новосибирск».

Дальневосточный федеральный округ

В России появилась первая собака-ищейка на китов. «ЭкоСводка» пишет, что ее на корабле катают по Охотскому морю. Специалисты говорят: киты пахнут, и собака по запаху может определить их местонахождения в тумане или темноте. Китов ищут для изучения.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 сентября.