Москва, 13 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Серийный образец модернизированного вертолёта Ка-32А11М совершил первый полёт, сообщили в «Ростехе».

Ростех Вертолёт Ка-32А11М

«Холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех» поднял в воздух первый серийный образец модернизированного вертолёта Ка-32А11М», — сказано на сайте корпорации.

По данным «Ростеха», машина получила новые двигатели с системой автоматического управления. Также вертолёт обладает новым комплексом радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полётов в темное время суток.

Сообщается, что дебютный полёт Ка-32А11М нового образца состоялся на лётно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия. Вертолёт выполнил контрольное висение и несколько манёвров, в ходе которых удалось подтвердить управляемость машины и работоспособность обновлённого оборудования.

Директор «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что вертолёт обладает расширенным спектром возможностей при выполнении аварийно-спасательных операций, высотно-монтажных работах, также при тушении пожаров на горной и равнинной местности и не только.

Ранее ИА Регнум передавало, что на международной выставке HeliRussia-2024 в Москве впервые представили модернизированный ударный вертолёт Hunter, способный бороться с морскими дронами. Hunter может преодолевать расстояние в 150 км, продолжительность полёта на крейсерской скорости составляет шесть часов.