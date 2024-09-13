Сочи, Краснодарский край, 13 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Сестре сочинского бизнесмена Рубена Татуляна Анжеле Селюковой грозит лишение водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным источника, автомобиль Aston Martin премиум-класса остановили сотрудники ГАИ минувшей ночью в Сочи. За рулём машины находилась сама Селюкова. Источник утверждает, что женщина ехала из ресторана, где отмечала увольнение.

На видеозаписи, опубликованной изданием, Селюкова отказывается от предложения инспектора пройти медицинское освидетельствование.

«Я вам повторяю, я не пила и проходить я ничего не собираюсь», — заявила она.

Источник добавил, что в конце концов сотрудник ГАИ всё же вручил ей протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Теперь Селюковой грозит лишение водительских прав сроком на 1,5 года и штраф в размере 30 тыс. рублей.

12 сентября «Известия» сообщали, что депутат горсобрания Сочи Селюкова была лишена депутатских полномочий за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе. Она скрыла, что в 2020–2021 годах получила $9 млн за продажу акций пансионата «Волна Резорт энд СПА». Помимо этого, женщина также указала информацию о занижении на 5,5 млн рублей дохода от продажи автомобиля Bentley.

Как передавало ИА Регнум, в Саратовской области машина бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сбила лося. По словам источника, авария произошла утром 23 августа. Кто находился за рулём в момент аварии, неизвестно. Животное в результате инцидента погибло.