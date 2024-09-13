Экс-депутат горсобрания Сочи отказалась от медосвидетельствования
Экс-депутат горсобрания Сочи может лишиться прав за отказ от медосвидетельствования
Сочи, Краснодарский край, 13 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Сестре сочинского бизнесмена Рубена Татуляна Анжеле Селюковой грозит лишение водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным источника, автомобиль Aston Martin премиум-класса остановили сотрудники ГАИ минувшей ночью в Сочи. За рулём машины находилась сама Селюкова. Источник утверждает, что женщина ехала из ресторана, где отмечала увольнение.
На видеозаписи, опубликованной изданием, Селюкова отказывается от предложения инспектора пройти медицинское освидетельствование.
«Я вам повторяю, я не пила и проходить я ничего не собираюсь», — заявила она.
Источник добавил, что в конце концов сотрудник ГАИ всё же вручил ей протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Теперь Селюковой грозит лишение водительских прав сроком на 1,5 года и штраф в размере 30 тыс. рублей.
12 сентября «Известия» сообщали, что депутат горсобрания Сочи Селюкова была лишена депутатских полномочий за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе. Она скрыла, что в 2020–2021 годах получила $9 млн за продажу акций пансионата «Волна Резорт энд СПА». Помимо этого, женщина также указала информацию о занижении на 5,5 млн рублей дохода от продажи автомобиля Bentley.
Как передавало ИА Регнум, в Саратовской области машина бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сбила лося. По словам источника, авария произошла утром 23 августа. Кто находился за рулём в момент аварии, неизвестно. Животное в результате инцидента погибло.