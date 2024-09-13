Нью-Дели, 13 сентября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Из Вооружённых сил России уволены 45 граждан Индии, ещё 50 человек могут быть уволены в ближайшее время, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на министерство иностранных дел азиатской республики.

РИА Новости/Станислав Красильников

В индийском ведомстве уточнили, что данный вопрос в июле 2024 года поднимался на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным. В МИД Индии заявили, что на тот момент в российской армии службу проходили от 35 до 50 граждан республики, десять из них уже вернулись домой.

В начале июля стало известно, что граждан Индии, проходящих службу в ВС России и принимающих участие в украинском конфликте, собираются уволить и вернуть домой. Порядка 20 индийских солдат оказались в зоне спецоперации.

Российская сторона заявила, что не становилась участником каких-либо схем для набора индийцев.

«Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России», — сказали в российской дипмиссии.

Ранее ИА Регнум передавало, что правительство РФ поддержало проект соглашения о порядке взаимного направления военных, а также кораблей и авиации из России в Индию и обратно. Этот проект был разработан Минобороны РФ и согласован с МИД и другими федеральными органами исполнительной власти.