Харьков, Украина, 12 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения президентской бригады Нацгвардии Украины в районе Купянска Харьковской области, сообщает 12 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на военкоров.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что ВС РФ максимально точно ударили бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по домам, в которых размещался личный состав украинских войск.

Под ударом оказалась первая президентская бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины, находившаяся в селе Колесниковка, в 20 км к югу от Купянска. Три самолёта сбросили девять ФАБ-500 в течение 15 минут, все они попали в цель.

Потери украинской стороны не уточняются. Официально информация об ударах пока не подтверждена.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экипаж российского Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 с УМПК по пункту дислокации украинских войск в селе Петропавловка под Купянском. В результате уничтожены несколько десятков украинских националистов, уточнили в Минобороны.