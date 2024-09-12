Москва, 12 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Волонтёры «Роснефти» организовали экскурсию в Московский зоопарк для 25 юных участников ансамбля народного танца «Твой успех» из Курска. С августа ребята временно живут и учатся в Москве.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала для детей из Курска экскурсию в Московский зоопарк

В зоопарке детям рассказали об особенностях ухода за дикими животными и их рационе. Внимание ребят привлекли леопарды и китайские панды. Особенно впечатлило школьников знакомство с белыми медведями, которые находятся под опекой «Роснефти» уже более десяти лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала для детей из Курска экскурсию в Московский зоопарк

Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». К началу учебного года и Дню знаний волонтёры «Роснефти» провели цикл образовательных и развлекательных походов для 250 детей из Курской области, ДНР, ЛНР и подмосковного семейного центра «Преображение». Школьников водили в Московский зоопарк и детский образовательный парк «Кидзания». В парке ребята смогли попробовать себя в разных профессиях, среди которых, например, почтальон, кондитер и врач. В зоне компании «Роснефть» дети побывали в секции нефтедобычи, на нефтеперерабатывающем заводе и автомобильном заправочном комплексе.