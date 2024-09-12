Москва, 12 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка». Это стало финальным этапом создания крупнейшего медицинского комплекса в городе.

М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Считаю, что это крупнейший медицинский центр, построенный в последние годы с чистого листа, что называется, в чистом поле», — передаёт слова Собянина официальный сайт мэрии и правительства Москвы.

Глава города добавил, что в новом корпусе ММКЦ есть амбулаторно-поликлиническое звено, детская больница, операционные корпуса, палатные корпуса, перинатальный центр и не только.

Центр лучевой терапии позволяет выявлять и лечить даже самые непростые случаи онкологии. Он оборудован новейшими приборами, благодаря чему специалисты смогут оказывать более эффективную помощь пациентам, отметил Собянин.

В пресс-службе столичного правительства добавили, что основной этап работ по возведению корпуса завершился в январе 2024 года. Затем специалисты приступили к пусконаладке и аттестации инженерных систем.

Планировка здания была составлена с учётом требований медицинской логистики. В медучреждении есть 26 коек круглосуточного стационара и 50 кресел дневного. Предположительно, штат будет состоять из 144 человек, из них 55 — врачи.