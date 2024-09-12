Долгопрудный, Московская область, 12 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владисоава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий.

Администрация городского округа Долгопрудный Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — постановил судья.

Юдину вменяются две статьи УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Как сообщили в подмосковном ГСУ СК, ущерб по делу главы Долгопрудного оценивается примерно в 44 млн рублей. Дело связано с деятельностью Юдина в период, когда чиновник возглавлял Талдом. По данным следствия, он передал городские котельные подконтрольной ему компании, а затем погасил её долги с помощью бюджетных средств.

В 2018 году советом депутатов был назначен главой вновь образованного Талдомского городского округа.

На пост врио главы Долгопрудного был назначен летом 2020 года, а 3 сентября того же года на внеочередном заседании городского совета депутатов был избран главой городского округа.