Москва, 12 сентября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. С 12 по 16 сентября в Москве ожидается аномально жаркая погода, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

Олег Елков/ТАСС

Согласно прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов.

«На фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более тёплого воздуха рекордно тёплая ночь станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Речь идёт о ночи на 13 сентября, после которой в столице продолжит расти температура воздуха в дневное время. До конца недели в Москве продолжится метеорологическое лето. Среднесуточная температура составит более 15 градусов.

В связи с аномальной жарой МЧС порекомендовало горожанам носить одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Также ведомство призвало москвичей и жителей столицы соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с огнём.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. По её словам, за первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя.