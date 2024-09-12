Москва, 12 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Москве открыт новый участок дублёра Калужского шоссе, теперь общая готовность автодороги составляет 60%, написал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале

Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

«Открытый сегодня участок дублёра (от автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Середнево — Марьино — Десна) — третий по счёту, первые два были построены в 2021–2022 годах», — сказано в публикации.

На указанном участке строители возвели четыре искусственные конструкции, переоборудовали 115 км инженерных коммуникаций, а также установили шумозащитные экраны.

По словам Собянина, благодаря новому участку дороги улучшится транспортное обслуживание более 320 тыс. жителей московских районов Коммунарка, Филимонковский и Троицк. Общая длина дороги составит около 23 км, она пройдёт от станции метро «Тютчевская» до Троицка.

Также до конца текущего года специалисты завершат строительные работы на участке от «Тютчевской» до проектируемого проезда № 7502. На данный момент на этапе проектирования находятся ещё два участка общей протяжённостью более 12 км, заключил глава города.

Ранее в столице запустили движение автотранспорта на участке от Большой Филёвской улицы до Третьего транспортного кольца. Также до конца года планируется завершить возведение на указанном участке двух очистных сооружений и путепровода, чтобы обеспечить комфортный съезд с ТТК.