Москва, 12 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Российский тележурналист и историк Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет после тяжёлой болезни. Эту информацию 12 сентября подтвердили в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Песня/РИА Новости Николай Сванидзе

«Печальная новость. Ушёл из жизни известный журналист, наш коллега Николай Сванидзе», — информировала в прямом эфире ведущая канала.

По данным источника ИА Регнум, Сванидзе умер из-за проблем с сердцем. Его состояние ухудшилось накануне вечером, он скоропостижно скончался в присутствии жены в своей квартире на улице Василевского. Звонок в скорую поступил около полуночи.

Перед смертью Николай Сванидзе болел пневмонией, уточняет газета «Известия».

Сванидзе родился в 1955 году в Москве, в 1977 году окончил исторический факультет МГУ. После окончания университета работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, а с 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.

Работать на российском телевидении он начал в 1991 году, делая закадровые комментарии для телепрограммы «Вести». В 1996–2007 годах был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало», а также выпустил цикл телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и несколько документальных фильмов.

С 2005 по 2014 год был членом Общественной палаты РФ, входил в Совет по правам человека. У него есть награда «За личное мужество» (17 января 1994), премия Московской Хельсинкской группы (2022), медаль уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро» (2007), премия ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы» (1995).