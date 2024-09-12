Москва, 12 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки отразили две контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении населённых пунктов Фанасеевка и Снагость в Курской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Отражены две контратаки противника в направлении населённых пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населённого пункта Ольговка», — говорится в публикации оборонного ведомства.

Также ВС России отразили четыре попытки ВСУ прорваться через российскую границу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье в Курской области, противник потерял до 55 человек.

По данным Минобороны на 12 сентября, ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков. Кроме того, ВС России ликвидировали 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, 12 сентября экипажи российских самолётов Су-25 нанесли удар по скоплению бойцов и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.