Омск, 12 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Омске на заводе «Омсктрансмаш» произошёл пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта», — написал он.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают специалисты. Подробности инцидента уточняются.

Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщает, что инцидент произошёл в Красном переулке. Площадь возгорания составила 700 квадратных метра. Пламя распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, в ходе происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября пожарные локализовали возгорание на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Огонь успел захватить площадь в 70 квадратных метров.

5 сентября в Омске вспыхнул крупный пожар на производственном складе. По данным МЧС, производственное здание загорелось в результате работы электрооборудования в аварийном режиме. Площадь пожара составила 1700 кв. м. Люди не пострадали.

Ранее крупный пожар на складе запчастей вспыхнул в городе Ростове Ярославской области. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров.