Омск, 5 сентября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Пожар на площади 1700 квадратных метров вспыхнул в Омске, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

МЧС России

Сообщение о возгорании поступило в 00:41 по местному времени.

«В Омске на улице 10 лет Октября огонь охватил 1700 квадратов производственного здания и пристроенного к нему склада ангарного типа», — сообщили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается. В 04:30 по местному времени (01:30 мск) пожар локализовали, ещё через час пожарные ликвидировали открытое горение.

В тушении пожара участвовали 105 специалистов, было задействовано 23 единицы техники.

«По предварительным данным, производственное здание загорелось в результате аварийного режима работы электрооборудования», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на складе запчастей вспыхнул 4 сентября в городе Ростове (Ярославская область). Площадь возгорания составила 960 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 30 специалистов.