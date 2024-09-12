Кострома, 12 сентября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. На реке Волге в Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

«12 сентября на 601-м километре реки Волги произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в город Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая — Каримово», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что пострадавших в результате инцидента и задержек в движении по железнодорожному мосту нет. Разлива топлива не произошло. Причинённый в ходе произошедшего ущерб устанавливается. В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Санкт-Петербурге катер совершил навал на крейсер «Аврора» в акватории Невы. Капитан катера не справился с управлением и совершил навал на легендарный крейсер в районе носа. Катер соприкоснулся бортом с цепями крепления швартовых бочек корабля-музея. Экипажи других катеров помогли отойти от крейсера маломерному судну. В результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Крейсер «Аврора» повреждений не получил.

Ранее пассажирский теплоход, который следовал по маршруту с Валаама в Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. На борту судна находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.