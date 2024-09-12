Лима, 12 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался 11 сентября на 87-м году жизни после продолжительной болезни — у него была онкология. О смерти отца в соцсетях написала его дочь Кейко Фухимори.

Альберто Фухимори

В своём обращении от имени всей семьи она уточнила, что экс-президент Перу умер после долгой борьбы с раком. Кейко попросила всех, кто ценил Альберто Фухимори, помолиться об успокоении его души.

Умерший был 45-м президентом Перу, правил с 28 июля 1990 года по 22 ноября 2000 года.

Фухимори известен рядом экономических преобразований в духе неоконсерватизма. Во время своего правления установил авторитарный режим с нарушениями прав человека и организацией «эскадронов смерти» для борьбы с леворадикальными движениями.

Он был первым президентом-азиатом Перу и единственным в мировой истории японцем, который стал президентом страны, не будучи членом Японской императорской семьи.

В 2009 году был осуждён за злоупотребление властью, коррупцию. Его выпустили на свободу в 2023 году после установления диагноза.