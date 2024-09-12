Лима, 12 сентября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 11 сентября сообщила его дочь Кейко.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

Она уточнила, что отец скончался после долгой борьбы с раком.

«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа!» — написала в соцсети Х Кейко Фухимори.

Политик японского происхождения был президентом Перу с 28 июля 1990 по 17 ноября 2000 года. Альберто Фухимори являлся первым в Перу президентом-азиатом и единственным в мировой истории японцем, который стал главой государства, не будучи членом японской императорской семьи.

В апреле 2009 года его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет за преступления против человечности. В декабре 2023 года Фухимори освободили из тюрьмы Барбадильо в Лиме по постановлению Конституционного суда Перу.