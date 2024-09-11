Мариуполь, ДНР, 11 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В Краеведческий музей Мариуполя в конце 2024 года будут возвращены картины художников Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи, сообщила директор музея Раиса Божко.

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«В 2022 году из здания бывшего художественного музея им. Куинджи были вывезены сохранившиеся работы, которые находятся на временном хранении в Донецком республиканском краеведческом музее. Всего там около 2 тыс. экспонатов, в числе много книг бывшей Александровской мужской гимназии, небольшое количество художественных работ, но важно то, что сохранились работы Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Николая Дубовского», — приводит слова Божко Донецкое агентство новостей (ДАН).

Директор учреждения добавила, что экспонаты будут доставлены в музей сразу после того, как появятся подходящие помещения.

В ведение музея Мариуполя были переданы четыре здания, в том числе здание бывшего художественного музей им. Куинджи.

Божко отметила, что здания получили серьёзные повреждения в ходе боев в городе весной 2022 года. Так, в художественном музее уничтожили крышу, повредили остекление. В самом краеведческом музее выгорела половина здания. В результате боевых действий музей утратил 95% фонда. Уцелевшие экспонаты были перевезены в Донецк.

Как передавало ИА Регнум, в мае первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели ряд ранее повреждённых ударами ВСУ учреждений культуры в Макеевке и других населённых пунктах республики.

Жители ДНР проявляют огромную тягу к культуре, и важно, чтобы дворцы культуры и центры детского творчества были доступны и отвечали современным требованиям, отметил глава ДНР. В 2023 году за счет Президентского фонда культурных инициатив были оснащены 237 учреждений и проведены текущие ремонты на 47 объектах, в 2024 году в 32 учреждениях планируется провести ремонты, а 63 объекта будут оснащены, рассказал Пушилин.