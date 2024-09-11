Душанбе, 11 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ранение при нападении возле центральной мечети Душанбе, преступника задержали, сообщила 11 сентября пресс-служба МВД республики на своём сайте.

Амир Исаев/РИА Новости

«Сегодня в 17:20 по местному времени (15:20 мск) один гражданин из хулиганских побуждений после намаза возле центральной мечети города Душанбе колюще-режущим инструментом нанёс удар в тело председателя улемов Республики Таджикистан Абдулкодирзода Саидмукаррама и нарушил общественный порядок», — сказано в сообщении.

В результате нападения преступника муфтий получил лёгкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства.

Сотрудники органов внутренних дел республики оперативно задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное расследование.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году 44-летний мужчина напал на имама перед началом молебна в селе Пионерское в Крыму. Он получил ссадины и кропоподтёки. На следующий день уже во время богослужения мужчина потребовал от заместителя муфтия Крыма покинуть мечеть и преградил ему путь к месту, предназначенному для проведения молитвы. Его задержали и возбудили уголовное дело.