Москва, 11 сентября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Школу и детский сад открыли в московском районе Щербинка в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба ДИПП

«В 2022 году Москва заключила с инвестором соглашение о возведении в районе Щербинка ТиНАО школы для 750 учащихся и детского сада на 250 мест, где в общей сложности смогут трудоустроиться около 170 человек» — приводит его слова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Указанные образовательные учреждения стали частью инфраструктуры жилого комплекса «Остафьево». Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что в 2024 году на территории Щербинки по программе МПТ ввели в эксплуатацию три образовательных объекта. Кроме того, в составе жилого комплекса «Алхимово» открыли школу-гигант, которая рассчитана на 1200 человек.

Новые учреждения открылись 2 сентября. Их общая площадь составляет более 16 тыс. кв. метров. В школах оборудовали кабинеты для учащихся начальных, средних и старших классов. Помимо этого для школьников сделали лабораторно-исследовательский комплекс, робокласс и мастерскую акварельной живописи.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что неэффективно используемый участок площадью 7,84 га в районе Тропарёво-Никулино на западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. На данном участке возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 1,5 тыс. учащихся и детсада на 1 тыс. воспитанников.