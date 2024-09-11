Брянск, 11 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Какими вырастут дети и будут ли заботиться о своей семье и окружающих, зависит от того, как их будут воспитывать. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой признался, что был вынужден в 16 лет буквально взять на себя ответственность за семью.

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«Я остался один в 16 лет. При живых родителях я остался один. Один парализован — 19 лет пролежал отец. А у матери два инфаркта, вторая группа (инвалидности)», — рассказал губернатор.

Он признался, что ради заботы о близких пришлось отказаться от мечты стать боевым офицером.

«Отца парализовало, когда я в седьмом классе был. И мать была с ним в больнице… он 27 дней в коме был. А я это время один жил. Я есть себе варил и в школу выходил, учился, и огород вскопал. Потому что понимал, пока лошадь дадут, пока то, пока это… Лопату в руки, и каждый день», — поведал Богомаз.

При этом воспитывали будущего политика в строгости — «палкой».

«У меня мать была первой моей учительницей. Она была директором школы. Но она меня била, как сидорову козу», — сказал, смеясь, Богомаз.

Он отметил, что современные дети и их воспитание сильно отличаются. И, конечно, дело не в том, что «необходимо» физическое воздействие, просто стёрлось понимание необходимости прививать ответственность и важность заботы о других.

«Сейчас кто-нибудь в 16 лет вскопал бы 25 соток огорода лопатой и посадил картошку?» — задался вопросом он.

Богомаз указал, что в своих детей также воспитывал понимание чувства самостоятельности и ответственности. По его словам, они уже с пяти-шести лет копали огороды и свиней кормили.

Были и свои сложности. Так, губернатор признался, что его сын закурил в пять лет. При том, что сам глава региона тоже приобрёл такую плохую привычку в шестилетнем возрасте, а к семи уже бросил и больше никогда не курил.

«Ну, это тоже надо пройти. Это же такое, понимаете… Самое главное, чтобы потом не курил. А так они не курят, не пьют», — сказал Богомаз.

Также глава области добавил, что, несмотря на несбывшуюся мечту стать военным (Богомаз после военной кафедры получил звание лейтенанта запаса), он ни о чем не жалеет.

После института он вернулся в родную деревню и много и упорно работал.

«Я сегодня благодарен судьбе, что всё так получилось», — заключил он.

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