Астана, 11 сентября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял судимость за госизмену с учёного-китаеведа Константина Сыроежкина, сообщил политолог Андрей Чеботарев в своём Telegram-канале.

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«По предложению комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного учёного-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина», — написал он.

Политолог добавил, что теперь учёный-китаевед восстановлен в своих правах.

Константин Сыроежкин был признан виновным в государственной измене в пользу России в октябре 2019 года. Он получил обвинительный приговор по части 1-б статьи 175 («Государственная измена») УК Казахстана. Тогда Сыроежкин не признал своей вины, но отказался подавать апелляционную жалобу.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, учёный был лишён казахского гражданства, но после суд отменил своё решение. Расследование и судебный процесс осуществлялись в закрытом режиме.

Весной 2024 года Алма-атинский областной суд удовлетворил ходатайство китаеведа об условно-досрочном освобождении.

Константин Сыроежкин является известным политологом, востоковедом, синологом. С 2006 года был главным научным специалистом Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд в Санкт-Петербурге приговорил российского учёного, доктора технических наук Александра Куранова к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также ему был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.