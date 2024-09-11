Московская область, 11 сентября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Организаторы церемонии захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова неудачно выбрали дату, поэтому многие фигуристы не смогут проститься с ними. Об этом заявила 11 сентября заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Алексей Филиппов/РИА Новости Татьяна Тарасова

Прах чемпионов захоронят на Волковском кладбище в Санкт-Петербурга 11 сентября, а уже 14 сентября в городе начнутся контрольные прокаты российской сборной. При этом накануне в Новогорске начались закрытые предсезонные прокаты фигуристов, которые продлятся до 12 сентября.

«Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — сказала Тарасова в разговоре с РБК.

По словам тренера, она «буквально поражена, не сказать бы хуже», выбором даты прощания. Тарасова добавила, что хотела посетить церемонию, так как много лет каталась вместе с Протопоповым и Белоусовой и плотно общалась с ними.

Супруги Белоусова и Протопопов — первые обладатели золотой олимпийской медали в парном катании среди советских фигуристов (1964, 1968). В 1979 году фигуристы, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политическое убежище и отказались возвращаться в СССР. Россию они посетили только в 2003 году по приглашению Вячеслава Фетисова, затем приезжали в Петербург в 2005 году и на Олимпиаду в Сочи в 2014-м.

Как сообщало ИА Регнум, Белоусова умерла в Швейцарии в сентябре 2017-го в возрасте 81 года, Протопопов — в октябре 2023-го, ему был 91 год. Оба после смерти были кремированы. Фигурист завещал, чтобы прах его и супруги захоронили на Волковском кладбище в Петербурге.