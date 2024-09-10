Москва, 10 сентября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Глава поселения Воскресенское, председатель Совета депутатов поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов скоропостижно скончался 10 сентября после победы на выборах депутатов. О трагедии сообщила пресс-служба поселения.

Поселение Воскресенское Магомед-Загир Гасанов

61-летний Гасанов был избран муниципальным депутатом по результатам прошедших выборов 6–8 сентября. Он возглавлял Совет депутатов поселения с 2013 года.

В некрологе говорится, что Загир Гасанов прошёл достойный жизненный путь, он посвятил свою жизнь общественной работе, внёс большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления на территории поселения Воскресенское.

Награждён знаком губернатора Московской области «Благодарю», знаком главы Ленинского района МО «За личный вклад в развитие района», а также юбилейной медалью «80 лет Ленинскому району».

О причинах скоропостижной смерти руководителя не сообщается.