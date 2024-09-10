Киев, 10 сентября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Украинский футболист Денис Шелихов незаконно пересёк границу, чтобы перейти в белорусский клуб «Славия-Мозырь», сообщает 10 сентября украинское издание «Страна».

ФК Днепр/Денис Шелихов

«Вратарь переплыл Тису. До этого он тщательно готовился к бегству из Украины, в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами», — говорится в сообщении.

Голкипер не опроверг эту информацию напрямую и не смог объяснить, как именно попал в Белоруссию. Он заявил, что подобные «догадки и предположения» должен подтверждать не он, а «те ребята», которые рассказали об этом журналистам.

Белорусский клуб 9 сентября официально объявил о переходе 35-летнего вратаря. В беседе с представителями «Славии» Шелихов рассказал, что оказался в Белоруссии по приглашению тренеров, с которыми прежде работал в минском «Луче».

В октябре 2023 года украинские СМИ сообщили о побеге 19-летнего футболиста «Шахтёра» Александра Роспутько после матча с бельгийским «Антверпеном» в юношеской Лиге чемпионов. Спортсмен исчез в аэропорту после того, как прошёл регистрацию на рейс до Варшавы и сдал багаж. Перед бегством Роспутько отключил телефон и «почистил» свои страницы в соцсетях. Позже стало известно, что футболист переехал в Россию.