Москва, 16 октября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Отец футболиста украинского «Шахтёра» Александра Роспутько рассказал ИА Регнум, где сейчас находится его сын, и раскрыл детали переезда в Россию и получения гражданства. Также Юрий Роспутько сообщил, что будетс дальнейшей карьерой бывшего футболиста юношеской сборной Украины и одного из самых талантливых игроков своего возраста в стране.

Кадр из видео Александр Роспутько

Когда появилась новость о побеге 19-летнего украинского футболиста из «Шахтёра», его семья уже была на пути в безопасное место. Сам игрок таинственно исчез из аэропорта после выездного мачта «Шахтёра» с бельгийским «Антверпеном» в юношеской Лиге чемпионов. Молодой человек просто не сел на обратный рейс. Его отец Юрий Роспутько сообщил ИА Регнум подробности побега.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке», — рассказал Юрий.

Также отец опроверг информацию о появлении Александра в ближайшее время в какой-либо команде в России. По словам Юрия, его сын очень устал от последних тяжёлых месяцев в «Шахтёре» и от планирования побега. Юноша очень переживал, уточнил Юрий Роспутько.

«Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — добавил отец Александра.

По данным источника ИА Регнум, футболист вместе с семьей сбежал в Россию через Турцию. Близкие семьи были на связи с журналистами, когда семья Роспутько была в одном из турецких аэропортов.

13 октября украинские СМИ сообщили о побеге 19-летнего футболиста «Шахтёра» после матча с «Антверпеном». Александр Роспутько просто исчез в аэропорту перед посадкой команды на самолёт. Молодой человек прошёл регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, а после этого пропал. Ему никто не мог дозвониться, так как он отключил телефон и «почистил» все свои соцсети. Одной из причин побега называют политические разногласия. Александр, как и его родители, придерживается пророссийских взглядов, что не просто не поддерживается в команде, а вызывает осуждение со стороны одноклубников.

Александр Роспутько родился в Горловке 10 июня 2004 года. Он начал карьеру в «Шахтёре» с команды U9. Он становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях. Также имеет на счету четыре матча за сборную Украины U19. После отделения Донбасса от Украины ФК «Шахтёр» (Донецк) «переехал» на украинскую территорию, а в ДНР основали новый одноимённый футбольный клуб.