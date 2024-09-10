Москва, 10 сентября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Японская компания Sony отменяет бесплатную подписку PlayStation Plus для пользователей на Украине, сообщает украинский игровой портал GameWay.

Sean Gallup / Global Look Press

С ноября украинским владельцам консолей PS4 и PS5 придётся оплачивать сервис. Об этом компания предупредила пользователей в почтовой рассылке.

На Украине бесплатную подписку считали «важным проявлением солидарности» с местным игровым сообществом, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, Sony приостановила поставки в Россию своих игровых приставок и периферии, а также работу онлайн-магазина Playstation Store. Эксперты отмечали, что это решение далось компании нелегко, так как ей принадлежала самая крупная доля российского рынка консолей. Последние оставшиеся магазины Sony должны были распродать товары и закрыться до конца лета 2024 года.

В феврале Sony ограничила активацию видеоигр на площадке Steam для пользователей из России и Белоруссии.