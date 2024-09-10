Москва, 10 сентября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Около 35 тыс. мероприятий провели на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Их участниками стали более 12 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Данный фестиваль проводился более чем на 30 площадках в разных районах Москвы с 1 августа по 8 сентября. Мероприятия организовывали на улицах, в парках и скверах, а также на набережных и спортивных площадках.

«Свыше 200 тематических зон презентовали современные достижения столицы, а также то, как принятая нами Стратегия развития Москвы до 2030 года превратит её в «город настоящего будущего», — написал Собянин в личном блоге.

По его словам, москвичи и гости столицы принимали активное участие в интерактивах и научно-познавательных сессиях, консультациях с экспертами и мастер-классах, спортивных состязаниях.

Кроме того, на площадках форума-фестиваля развернули пункты благотворительной акции «Москва помогает». Для участников СВО и их семей был организован специальный цикл мероприятий, также концертную программу провели для военных в госпиталях.

Одним из центральных мероприятий «Москва 2030» стала интерактивная выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Её участники узнали о развитии столичного транспорта. Главной новинкой экспозиции был макет головного вагона отечественного поезда «Белый кречет».