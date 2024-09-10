Москва, 10 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В Москве после реконструкции открыли одновременно 12 обновлённых поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru

«В них — всё по-новому московскому стандарту. Поликлиники стали светлыми и удобными для пациентов и врачей», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Среди открывшихся после реконструкции медучреждений — ДЦ № 5 филиалы № 2 и № 7, ДГП № 11 головное здание, ГП № 8 филиал № 2 и другие. Глава города добавил, что обновлённое оборудование по своим возможностям превосходит технику, которая использовалась ранее.

По словам мэра Москвы, на первом этапе реконструкции амбулаторного звена специалисты отремонтировали 200 зданий. Текущий второй этап охватывает модернизацию около 140 поликлиник.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице до конца 2027 года будет построена 21 новая поликлиника. Мэр Москвы отметил, что строительство новых поликлиник проходит по новому московскому стандарту.

Так, к работе в них привлекается больше врачей самых востребованных специальностей, поликлиники оснащаются современными технологиями. Также внедряется цифровая поликлиника, когда у пациентов есть доступ к электронной медкарте, они могут следить за результатами анализов и исследований.