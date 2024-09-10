Уфа, 10 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») оборудовала центральную районную больницу города Янаул в Башкортостане современным высокотехнологичным комплексом компьютерной томографии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оснастила медицинским оборудованием больницу в Башкирии

Чтобы разместить новый комплекс томографии, в больнице отремонтитровали отдельный блок. Его оборудовали в соответствии со всеми требованиями безопасности. Томограф позволяет проводить качественную диагностику пациентов, в том числе на заболевания сосудов и костных структур, состояние брюшной полости, головного мозга, органов малого таза и многое другое.

Медицинский комплекс теперь доступен для 43 тысяч жителей, которые раньше ездили для обследования в другие районы республики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оснастила медицинским оборудованием больницу в Башкирии

Всего в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» за последние пяти лет реализовано более 50 проектов по строительству и реконструкции медицинских учреждений. Так, в Уфе успешно работает нейростудия на базе центра абилитации «Любимый малыш». В селе Верхнеяркеево функционирует медицинский комплекс на 500 посещений в день. Фельдшерско-акушерский пункт, оборудованный современной медтехникой, обслуживает жителей села Старые Турбаслы. В двух селах Дуванского района построены современные поликлиники модульного типа. В селе Петровское после капитального ремонта заработала сельская участковая больница, построенная при поддержке «Башнефти». В феврале этого года в пригороде Уфы открылась поликлиника, которая ежедневно принимает 320 жителей и рассчитана на обслуживание 12 тысяч человек из трех близлежащих населенных пунктов.