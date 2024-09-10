Москва, 10 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Московском театре на Таганке 12 сентября пройдёт церемония прощания с актрисой и заслуженной артисткой РСФСР Мариной Полицеймако. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба театра.

Кадр из соцсети театра на Таганке

Прощание с ней запланировано на 11:00. Похороны пройдут в 14:00 в тот же день на Троекуровском кладбище. Представители пресс-службы выразили глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам актрисы.

Как сообщало ИА Регнум, Полицеймако умерла в возрасте 86 лет. Причина её смерти неизвестна. Она была вдовой знаменитого советского актёра Семёна Фарады, у них есть общий сын — известный артист театра и кино, телеведущий Михаил Полицеймако. За время своей работы она сыграла на сцене театра десятки ролей в различных спектаклях, включая «Дом на набережной», «Живой», «Жизнь Галилея» и многие другие.