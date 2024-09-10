Москва, 10 сентября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка России, вдова легендарного артиста Семёна Фарады Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей пресс-службы театра.

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Полицеймако родилась в 1938 году в семье знаменитого актёра и премьера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Виталия Полицеймако. Окончив театральное училище имени Б. В. Щукина в 1965 году, она начала работать в труппе Театра драмы и комедии на Таганке в Москве.

За время своей работы в театре она сыграла десятки ролей в различных спектаклях советского и российского театрального режиссёра Юрия Любимова, в том числе «А зори здесь тихие», «Живой», «Жизнь Галилея», «Горе от ума — горе уму» и многие другие.

Полицеймако была вдовой знаменитого советкого актёра Семёна Фарады, у них есть общий сын известный артист театра и кино, телеведущий Михаил Полицеймако.

Представители пресс-службы добавили, что информация о месте и времени прощания, а также о похоронах будет известна позднее.