Пермь, 10 сентября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Перми правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) Евгения Серёдкина. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Пермскому краю.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В кратчайший срок подозреваемый был установлен и задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По данным источника «Ъ-Прикамье», подозреваемым в убийстве Серёдкина может быть пенсионер войск нацгвардии. Уточняется, что минувшей ночью он зашёл на лестничную площадку, где располагается квартира начальника следственного отдела, включил свет в подъезде и позвонил в дверь. Когда Серёдкин открыл её, подозреваемый набросился на него с топором.

В Telegram-канале «112» уточнили, что происшествие не было связано с должностью главы Свердловского отдела, который считался элитным следователем. На офицера напал сожитель его бывшей супруги. После совершения преступления пенсионер не стал скрываться, после задержания он сразу же дал признательные показания.

В пресс-службе СК РФ по региону уточнили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Ранее ИА Регнум передавало, что мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 в Рязанской области. Стрелок попал в одного из полицейских, оказавшихся на месте стрельбы. От полученного ранения он скончался на месте. Погибшим оказался вологодский сотрудник МВД Максим Розанов.

Позже выяснилось, что к стрельбе в Рязанской области, где погиб полицейский, привёл конфликт злоумышленника с бывшей женой, который длится несколько лет.