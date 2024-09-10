Якутск, 10 сентября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В Якутии в ДТП с участием пассажирского автобуса, по предварительным данным, пострадали около 20 человек, говорится в Telegram-канале управления Госавтоинспекции по региону.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отмечается, что в Алданском районе на федеральной дороге «Лена» перевернулся автобус с пассажирами.

«По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в результате ДТП имеются около 20 пострадавших», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о госпитализации 10 человек после ДТП с автобусом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 сентября шесть человек пострадали в результате ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае. По факту инцидента проводится проверка.

В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали.