Руза, Московская область, 10 сентября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. При крушении самолёта-амфибии в Рузском районе Московской области погиб разработчик воздушного судна, генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс» Алексей Танцырев. Об этом 9 сентября сообщил источник «360.ru».

Zajcsik

«Упавшим рядом с аэродромом в деревне Ватулино Рузского городского округа частным легкомоторным самолётом RA-1240G управлял генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс», которое разработало летательный аппарат Алексей Танцырев», — указали авторы.

Вторым пилотом был лётчик-испытатель первого класса Александр Иванов. За свою карьеру он испытал более 20 летательных аппаратов и налетал свыше 3,5 тыс. часов.

Отмечается, что компания разработала самолёт в 2009 году. Через семь лет фирма прекратила своё существование.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября в Подмосковье разбился Ан-2. По предварительной информации, самолёт проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. Также организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.