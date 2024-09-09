Киев, 9 сентября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара на фоне сообщений СМИ о якобы передаче России баллистических ракет. Об этом 9 сентября сообщается в Telegram-канале украинского министерства.

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Девятого сентября в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и «в жесткой форме» высказано предупреждение о возможных последствиях.

В этот же день старший командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Фазлолла Нозари заявил, что сообщения о возможной передаче Ираном ракет в Россию не соответствуют действительности и являются психологической войной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами также отмечал, что публикации о якобы поставках ракет малого радиуса действия в РФ из Ирана являются недействительными. Представитель Кремля добавил, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения. Он заявил, что сотрудничество будет развиваться в интересах народов обеих стран.