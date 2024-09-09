В Иране прокомментировали сообщения о возможной передаче ракет в Россию
КСИР: данные о возможной передаче ракет в РФ являются «психологической войной»
Тегеран, 9 сентября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Сообщения о возможной передаче Ираном ракет в Россию не соответствуют действительности и являются психологической войной, заявил старший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фазлолла Нозари.
«Никакие ракеты не были отправлены в Россию, это утверждение является своего рода психологической войной. Иран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта», — передаёт его слова Reuters.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что публикации о якобы поставках ракет малого радиуса действия в РФ из Ирана являются недействительными.
Представитель Кремля добавил, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения. Он заявил, что сотрудничество будет развиваться в интересах народов обеих стран.
5 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия президент Ирана назвал развитие отношений с Россией как стратегическим партнёром одним из приоритетов внешней политики страны и отметил необходимость ускорить реализацию соглашений, заключённых между двумя странами.
Ранее министр обороны и поддержки вооружённых сил исламской республики Мохаммад Аштиани отметил, что отношения между Россией и Ираном не только углубляются и расширяются, но и выходят на новый уровень.