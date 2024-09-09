Москва, 9 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Москве летний сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» закроют дни неоклассического искусства в «Коломенском». Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мария Девахина/РИА Новости

Как отмечается в публикации, музей-заповедник «Коломенское» на два дня станет музыкальным садом и творческой площадкой, на которой можно будет услышать любимые композиции, а также посетить исторические пикники и принять участие в квесте-экскурсии.

Мероприятия программы под открытым небом пройдут 14 и 15 сентября. Они завершат летний сезон фестиваля «Усадьбы Москвы», проходящий на 40 площадках столицы. Всех желающих ждут исторические пикники, фотозона с костюмами, а также выступления артистов и симфонического оркестра. Так, в ходе фестиваля участники смогут изготовить трендовые кокошники, украшения из бисера и бусин, отправится на музыкальный квест-экскурсию «Пушкинское вдохновение», а также посетить концерт «Вивальди. Музыка любви с Николаем Хондзинским».

Площадки программы будут открыты с 12:00 до 22:00. Вход на них свободный.

Как сообщало ИА Регнум, летний фестиваль «Усадьбы Москвы» в течение месяца после его открытия посетили 160 тыс. человек. По словам мэра столицы Сергея Собянина, наиболее популярным стал новый проект «Усадебные шедевры», в рамках которого проводили современные карнавалы, балы и концерты под открытым небом.