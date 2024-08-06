Москва, 6 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Летний фестиваль «Усадьбы Москвы» в течение месяца после открытия посетили 160 тыс. человек, заявил 6 августа мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Его третий сезон проходит на 40 площадках (21 городская усадьба и 19 загородных), в два раза больше, чем в предыдущие сезоны», — отметил он.

Собянин сообщил, что наиболее популярным стал новый проект «Усадебные шедевры», в рамках которого проводили современные карнавалы, балы и концерты под открытым небом.

На площадках фестиваля прошли концерт исполнителя и дирижера Петра Дранги в музее-заповеднике «Царицыно», мюзикл «Сокровища старинной усадьбы» в Воронцово. 31 августа в усадьбе «Кусково» проведут карнавал. В «Царицыно» 31 августа и 1 сентября состоятся гала-спектакли «Русские сказки в опере» и «Сказки народов мира в опере».

В завершении сезона 14 и 15 сентября в Коломенском состоится музыкальный праздник под открытым небом. Всего в ходе фестиваля «Усадьбы столицы» запланировано более 2,5 тыс. мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Москве проведут акцию «Ночь кино». Показы организуют на 150 площадках. В акции будут участвовать кинотеатры, парки, музеи, выставочные залы и библиотеки. Все желающие смогут увидеть современные фильмы, советские кинокартины, документальные ленты и дебютные работы.