Варшава, 9 сентября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Польские националисты требуют приостановить выдачу документов для получения украинцами постоянного вида на жительство, а также обязать их подписывать «антибандеровскую декларацию». Об этом говорится в публикации одного из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» и депутата Европейского парламента от Польши Гжегожа Брауна.

Omar Marques/Anadolu via Global Look Press

Он опубликовал пять требований своей партии «Конфедерация польской короны». Согласно им, националисты выступают за ужесточение критериев предоставления польского гражданства, а также приостановление разрешения на постоянное пребывание и предоставление польского гражданства украинцам. Также они призвали отказаться от «украинского компонента» при обучении детей с Украины в польских школах. Помимо этого, в документе есть пункт о понижении права украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства на Украине. От всех прибывающих в Польшу украинцев партия требует подписания «антибандеровской декларации». Все украинцы, совершившие преступления, по мнению представителей партии, должны быть депортированы.

«Немедленная депортация всех украинских преступников. Хватит содержать иностранцев в польских тюрьмах», — указано в тексте публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года украинских активистов, которые ежедневно проводили манифестации на главной площади города Кракова в Польше, выгнали польские националисты. Один из польских активистов заявил, что украинцам нужно проводить пикеты и петь гимны в другом месте.