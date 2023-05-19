Варшава, 19 мая, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Украинских активистов, ежедневно проводивших манифестации на главной площади города Кракова в Польше, выгнали польские националисты. Об этом 18 мая сообщила газета Wyborcza.

Pko Краков

Уточняется, что украинцы с февраля 2022 года начали ежедневно проводить манифестации с распеванием гимна Украины возле памятника Адаму Мицкевичу в Кракове. Они приносили с собой флаги Украины, плакаты и транспаранты.

Польские националисты провели свою акцию, которая продлилась несколько дней. В рамках акции поляки призывали «не отдавать Адама иноземцам». Также к памятнику приходили активисты с польскими флагами и плакатами, напоминающими о Волынской резне и бандеровцах.

В ходе одной из акций польские националисты не подпустили украинцев к памятнику, а затем вообще прогнали их с площади, откровенно издеваясь над украинскими активистами. Поляки кричали, что украинский конфликт на самом деле является столкновением между США и Россией, а украинцы в нём лишь «расходный материал». Один из польских активистов указал, что памятник Мицкевичу является символом для поляков, а украинцы пусть «проводят пикеты и поют гимны» в другом месте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на севере Ирландии в городе Банкране в графстве Донегол подожгли центр для беженцев с Украины.