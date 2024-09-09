Москва, 9 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Удобные подъездные дороги к 25 московским домам, построенным по программе реновации, обустроят в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

«Проводятся работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 25 домам, строящимся в рамках программы реновации, — отметил Петр Бирюков. — В настоящее время мероприятия уже завершены на пяти объектах — улицах Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской и Волгоградском проспекте».

Заместитель мэра напомнил, что новые дома по программе реновации возводятся в зонах сложившейся застройки. По его словам, дворовые территории c узкими подъездными дорогами не приспособлены для проезда крупногабаритных машин.

«Обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить в будущем жилые массивы с крупными магистралями, — пояснил Бирюков. — В рамках работ обустроим около 15 километров подъездных дорог общей площадью более 88,4 тыс. квадратных метров и почти 40 тыс. «квадратов» тротуаров».

При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят более 270 фонарей с энергосберегающими светильниками, а воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.