Москва, 9 сентября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. За последние пять лет «Роснефть» достигла снижения показателя валовой нагрузки на атмосферный воздух на 25%. Всего за этот срок компания направила на охрану окружающей среды более 270 млрд рублей. Такие данные приводит пресс служба нефтяной компании в сообщении, подготовленном к Международному дню чистого воздуха.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» на 25% снизила нагрузку на атмосферный воздух

Ключевой стратегический ориентир «Роснефти» — достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В течение нескольких лет «Роснефть» реализует проект контроля неорганизованной эмиссии метана и других углеводородов. Всего воздушным и наземным мониторингом источников эмиссии метана в 2023 году было охвачено более 800 объектов на 27 добывающих предприятиях.

В 2023 году «Роснефть» увеличила объем «зеленых» инвестиций на 12%. В частности, на охрану атмосферного воздуха было направлено 3,84 млрд руб. Кроме того, компания разработала план действий в рамках содействия Национальным целям развития России и в поддержку Федерального проекта «Чистый воздух», предусматривающий создание корпоративной программы по сокращению промышленных выбросов.

Экологические ориентиры «Роснефти» включают наращивание добычи природного газа как топлива с более низким уровнем выбросов парниковых газов; разработку и выпуск новых видов продукции, которые позволяют потребителям снизить воздействие на окружающую среду, сократить свой углеродный след и повысить эффективность производственных объектов.

Компания разрабатывает и внедряет собственные современные технологии, в том числе в области охраны окружающей среды. Так, специалисты лаборатории «Роснефти» разработали новые методики контроля атмосферного воздуха, которые аттестованы и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Их внедрение на 35% повысило эффективность контроля за состоянием атмосферного воздуха на ряде предприятий. В 2023 году затраты Компании на научно-исследовательские работы с экологическим эффектом, в том числе целевые инновационные проекты, составили 316,4 млн руб.

Новые природоохранные технологии внедряются и при реализации флагманского проекта «Восток Ойл», что позволит в период его работы в четыре раза снизить удельную интенсивность выбросов по сравнению с показателями новых месторождений крупнейших международных компаний.

Международный день чистого воздуха для голубого неба 7 сентября отмечался в пятый раз с момента его учреждения в 2019 году Генеральной ассамблеей ООН. «Роснефть» уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.