Москва, 9 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Капитальный ремонт корпуса Боткинской больницы выполнен на 85%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Капремонт Боткинской больницы в Москве

«Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тыс. квадратных метров было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось», — рассказал Пётр Бирюков. По его словам, инженерные системы и часть конструкций пришли в неудовлетворительное состояние, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта. «Корпус №10 Боткинской больницы является объектом культурного наследия, выполняем в нем и необходимую реставрацию», — пояснил заместитель мэра Москвы.

Фасад корпуса является предметом охраны, поэтому его отделку выполнили характерным для первой половины ХХ века способом — окраской по штукатурке и кирпичу. Сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа, обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье — исторические полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки.

В ходе ремонта выполнены демонтажные работы, замена межэтажных перекрытий и утепление чердачных, обновлена стропильная система крыши, сделано новое покрытие кровли площадью 4,2 тыс. квадратных метров. «Полностью выполнено усиление оконных и дверных проемов, гидроизоляция фундамента и инъектирование бутовой кладки подвала. Инженерные системы, установленные в здании, исчерпали свой ресурс, поэтому были полностью заменены сети электро — и водоснабжения, отопления, канализации», — сообщил Бирюков. Также в здании завершено устройство систем кондиционирования и вентиляции, установлены три лифта.

В здании заканчивается монтаж дверей, ремонт и реставрация лестниц, ведется восстановление метлахской плитки на лестничных площадках и в коридорах.

Капитальный ремонт корпуса №10 Боткинской больницы планируется завершить в третьем квартале этого года, отметил Пётр Бирюков.