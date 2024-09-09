Иркутск, 9 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Одно из старейших предприятий отрасли «Иркутскнефтепродукт» (входит в блок розничного бизнеса НК «Роснефть») отмечает 95 лет со дня образования.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Роснефти»

«Иркутскнефтепродукт» играет большую роль в обеспечении региона топливом. Предприятие реализует нефтепродукты, произведенные на современных нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти». Сейчас в составе «Иркутскнефтепродукта» действует мощная производственная инфраструктура, в которую входит семь крупных нефтебаз. Часть из них переваливает нефтепродукты речным транспортом и бункерует суда, обеспечивая работу речного транспорта области.

Розничная сеть «Роснефти» в Иркутской области включает 77 автозаправочных станций и комплексов, а также плавучую заправочную станцию для маломерных судов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Роснефти»

В условиях больших расстояний Восточной Сибири сеть АЗС «Роснефть» является важной частью дорожной инфраструктуры и способствует развитию транспортного сообщения и туризма. Заправки компании работают в 40 населенных пунктах области, в том числе удаленных на тысячу и более километров от Иркутска, поэтому жители даже отдаленных поселков имеют возможность заправлять автотранспорт высококачественным топливом.

Компания реализует масштабную программу обновления АЗС, которая в том числе подразумевает развитие кафе под брендом «Зерно». Сегодня в этом формате в регионе в Иркутской области работает уже 20 комплексов, а до 2026 года будет обновлено еще 17 объектов.