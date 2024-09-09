Екатеринбург, 9 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский умер в Екатеринбурге в возрасте 64 лет. Об этом сообщает 9 сентября пресс-центр полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Донат Сорокин/ТАСС Игорь Родобольский

Якушев подчеркнул, что полковник Родобольский был примером верности службе, Родине и народу, и назвал его уход невосполнимой потерей для страны. Полпред выразил глубокие соболезнования родным и близким военного.

«Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений», — отметил полпред.

Он уточнил, что Родобольский активно участвовал в образовательных и патриотических проектах, встречался со школьниками и студентами, делился с ними знаниями и опытом, заряжал своей бесконечной энергией и любовью к Родине.

Родобольский родился 18 марта 1960 года в белорусском Гродно. Поступил на военную службу в 1979 году, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне. За период с 1995 по 2004 год выполнил более 1700 боевых вылетов с налётом более 5 тыс. часов.

В 2003 году Родобольскому присвоили звание Героя России. В представлении на звание было описано 12 эпизодов мужества и героизма. Награждён двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, двумя медалями «За воинскую доблесть».