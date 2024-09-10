Офицер ВС РФ: противник получает по носу и откатывается — 928-й день СВО
Офицер ВС РФ из курского приграничья: противник получает по носу — 928-й день СВО
Украинские боевики силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) пытаются прощупать оборону Вооружённых сил (ВС) России, но получают по носу и откатываются, рассказал о ситуации в курском приграничье 9 сентября старший офицер управления с позывным Море. Таким известием ознаменован наступивший, 928-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Киевские боевики зашли на территорию Курской области 6 августа, и расчёты ВС РФ продолжают уничтожать там вражеские пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчёты, а также укрепленные позиции, следует из видеокадров Минобороны.
«Настроение боевое», — говорит о своем подразделении командир артиллерийского батальона, выполняющего задачи в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что артиллеристы долгое время готовились к выполнению задач и теперь уверенно наносят удары по врагу.
Также в оборонном ведомстве проинформировали, что в ночь на 9 сентября дежурными средствами ПВО один вражеский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.