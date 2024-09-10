Украинские боевики силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) пытаются прощупать оборону Вооружённых сил (ВС) России, но получают по носу и откатываются, рассказал о ситуации в курском приграничье 9 сентября старший офицер управления с позывным Море. Таким известием ознаменован наступивший, 928-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Киевские боевики зашли на территорию Курской области 6 августа, и расчёты ВС РФ продолжают уничтожать там вражеские пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчёты, а также укрепленные позиции, следует из видеокадров Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914741" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчета Д-30 группировки войск «Север»

«Настроение боевое», — говорит о своем подразделении командир артиллерийского батальона, выполняющего задачи в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что артиллеристы долгое время готовились к выполнению задач и теперь уверенно наносят удары по врагу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/EJvOngdPm" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа артиллерийского батальона в приграничном районе Курской области

Также в оборонном ведомстве проинформировали, что в ночь на 9 сентября дежурными средствами ПВО один вражеский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.